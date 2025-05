Nuit européenne des musées | Musée du Tabac Slam et Beatbox – Place du Feu Bergerac, 17 mai 2025 21:00, Bergerac.

Nuit européenne des musées | Musée du Tabac Slam et Beatbox Place du Feu Musée du Tabac Bergerac Dordogne

Début : 2025-05-17 21:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

Slam et Beatbox La voix dans l’œuvre

La compagnie « Ta Mère La Mieux » chamboule les codes des visites traditionnelles. Deux créneaux de visites 19h et 21h.

L’objectif est d’inviter à la découverte du musée et de magnifier ses collections au travers du Slam et du Beatbox ! À la fois ludique et didactique, les créations propres à chaque visite s’accompagnent de temps d’échange avec le public. .

Place du Feu Musée du Tabac

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr

