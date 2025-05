NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES MUSÉES DE PÉZENAS – Pézenas, 17 mai 2025 07:00, Pézenas.

Hérault

NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES MUSÉES DE PÉZENAS 3 Rue Albert-Paul Alliès Pézenas Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Les musées de Pézenas vous attendent pour la nuit des musées

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES

Samedi 17 mai 2025

Les musées de Pézenas vous ouvrent leurs portes !

– Musée de Vulliod Saint Germain

– Musée de la porte

– L’A-Musée .

3 Rue Albert-Paul Alliès

Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 90 59

English :

Musical animation by Jean-Pierre TORRENT accompanied at the piano by Sabine LIGUORI-DELMAS and the Renaissance heart « LES AGITES DU VOCAL »

German :

Musikalische Unterhaltung durch Jean-Pierre TORRENT, begleitet am Klavier von Sabine LIGUORI-DELMAS und dem Renaissance-C?ur « LES AGITES DU VOCAL »

Italiano :

I musei di Pézenas vi aspettano per la Notte dei Musei

Espanol :

Animación musical a cargo de Jean-Pierre TORRENT acompañado al piano por Sabine LIGUORI-DELMAS y el coro renacentista « LES AGITES DU VOCAL

L’événement NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES MUSÉES DE PÉZENAS Pézenas a été mis à jour le 2025-05-06 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE