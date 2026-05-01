Puycapel

Nuit européenne des Musées

2 Place Peter Graham Puycapel Cantal

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, la Maison de la Châtaigne organise une balade contée le samedi 23 mai à 20h30 sur le site de Mourjou.

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, la Maison de la Châtaigne organise une balade contée le samedi 23 mai à 20h30 sur le site de Mourjou.

Cette animation sera animée par le conteur Yves Lavernhes, qui accompagnera les participants tout au long de la visite. .

2 Place Peter Graham Puycapel 15340 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 49 98 00 maisondelachataigne@gmail.com

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English :

To mark European Museum Night, the Maison de la Châtaigne is organizing a storytelling walk on Saturday May 23 at 8:30pm on the Mourjou site.

L’événement Nuit européenne des Musées Puycapel a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)