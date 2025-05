Nuit européenne des musées – Musée d’Art et d’Histoire Saint-Brieuc, 17 mai 2025 17:00, Saint-Brieuc.

Côtes-d’Armor

Musée d'Art et d'Histoire Cour F. Renaud Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d'Armor

Début : 2025-05-17 17:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

Les enfants de l’école Berthelot ont débattu toute l’année des questions de genre devant le micro aiguisé de la compagnie Katarsis. La Nuit des Musées sera l’occasion de découvrir la performance issue de cette rencontre, fruit d’un projet d’éducation artistique et culturelle. Jérémie Moreau, artiste sonore, sera entouré de la comédienne Diane Giorgis et du danseur Franck Guiblin pour présenter cette création sonore inédite à 18h00 et 19h00.

Le musée propose également un nouvel espace d’exposition temporaire autour de la place des femmes dans l’histoire, dans l’art et dans les collections du musée. Il est issu d’un projet de participation citoyenne, pensé et conçu par le musée et le collectif dé-postures . Une démarche originale pour nourrir notre réflexion.

La lecture des institutions patrimoniales comme lieux de pouvoir et de domination culturelle entre en effet profondément en écho avec les violences du patriarcat surreprésentation des auteurs masculins dans les collections muséales, assignation des femmes artistes à des genres picturaux comme la nature morte ou la copie, invisibilisation dans l’histoire jusqu’aux effets sur les corps et les esprits… .

Musée d’Art et d’Histoire Cour F. Renaud Rue des Lycéens Martyrs

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 20

