Nuit européenne des musées Couriot Musée de la mine Saint-Étienne samedi 23 mai 2026.
Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d'Esperey Saint-Étienne Loire
Tarif : – –
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez la richesse du patrimoine culturel européen à travers des activités et des animations nocturnes dans les musées.
Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d’Esperey Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 43 83 23 museemine@saint-etienne.fr
English :
Discover the richness of Europe’s cultural heritage through activities and night-time entertainment in museums.
L'événement Nuit européenne des musées Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-03-09