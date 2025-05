Nuit européenne des musées – Semur-en-Vallon, 17 mai 2025 20:00, Semur-en-Vallon.

Sarthe

Nuit européenne des musées La gare Semur-en-Vallon Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

RDV à la gare à 20h pour embarquer dans un ancien train qui vous conduira vers le Museotrain pour une visite nocturne inédite. Présence de chanteurs bénévoles dans une ambiance tamisée .

La gare

Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 84 41 33

English :

Meet at the station at 8 p.m. to board an old train that will take you to the Museotrain for a unique nocturnal tour

German :

Treffpunkt am Bahnhof um 20 Uhr, um in einen alten Zug einzusteigen, der Sie zum Museotrain bringt, wo Sie eine ungewöhnliche Nachtführung erwartet

Italiano :

Ritrovo alla stazione alle 20:00 per salire a bordo di un vecchio treno che vi porterà al Museotrain per una visita notturna unica

Espanol :

Reúnase en la estación a las 20:00 horas para subir a un antiguo tren que le llevará al Museotrain para disfrutar de una visita nocturna única

