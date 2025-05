Nuit européenne des musées Solutré se la joue la Préhistoire fait son théâtre – Route de la Roche Solutré-Pouilly, 17 mai 2025 18:30, Solutré-Pouilly.

Partez en voyage à la découverte de la Préhistoire de Solutré. Explorez l’histoire des idées du XIXe siècle à nos jours. Apprenez et laissez-vous conquérir par l’humour, la découverte et les surprises au cours de cette soirée placée sous le signe du théâtre !

Spectacle déambulatoire

Balade antédiluvienne Par la Compagnie Marthine Structure.

Se présenter 15 min. avant le début du spectacle). Gratuit, sur réservation.

Comment vivaient les hommes et les femmes de la Préhistoire ? Depuis la récente découverte de cette période, cette question agite nos sociétés. Balade Antédiluvienne est une enquête théâtrale, pour tenter d’y répondre. Nous vous proposons une histoire de la Préhistoire, allant du 19e siècle à aujourd’hui. Cette forme déambulatoire et ludique met en lumière ce que nos projections sur la Préhistoire disent de nous, Homo sapiens contemporains.

Visite insolite

Solutré, au delà du mythe, par la Compagnie 2e K de figure

Gratuit dans la limite des places disponibles

Interventions à 20h30, 21h, 21h30 et tout au long de la soirée.

Participez à une découverte exceptionnelle des collections, en présence de la fantasque Violaine Pompidou, autoproclamée déléguée des affaires culturelles en cours au Bureau européen des innovations archéologiques, et du sémillant Monsieur Decaux, éminent diplômé de l’École des hautes études du Mâconnais-Clunysois, Tournugeois-Chalonnais et de la Bresse louhannaise, préhistorien amateur et chasseur à ses heures perdues.

Zoom sur les collections Voyage en préhistoire de 19h à 22h30, en continu.

Partez à la rencontre d’objets remarquables des collections du musée, accompagnés par nos médiateurs qui vous livreront secrets et anecdotes de la Préhistoire.

Démonstration la magie du feu à 21h. Parc archéologique.

Il a repoussé l’hiver, apporté chaleur, protection et liens entre les hommes…Qui donc ? Le feu, bien sûr ! Venez voir danser sa flamme et découvrir comment le faire apparaître. 0 EUR.

Route de la Roche Musée de préhistoire

Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

