NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES | Une nuit toute ouïe ! – Musée Vesunna Périgueux, 17 mai 2025 20:00, Périgueux.

Dordogne

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES | Une nuit toute ouïe ! Musée Vesunna 20 Rue du 26ème R.I. Périgueux Dordogne

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 23:55:00

2025-05-17

Des visites en son et en poésie : les collections du musée s’adressent à vous.

Soyez à l’écoute !

En partenariat avec l’association Street Def Records pour découvrir le musée de manière originale : en slam, rap, poésie et en musique.

Les vestiges du site vont vous révéler leurs plus grands secrets !

Participation à l’opération La classe, l’œuvre ! .

Petite restauration à emporter dans le parc de Vésone la remoque à falafels et les glaces de Roule ma Poule .

Musée Vesunna 20 Rue du 26ème R.I.

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr

