Nuit européenne des musées Musée d’art et d’histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît

Villiers-Saint-Benoît

Nuit européenne des musées

Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Lors de la nuit européenne des musées, le musée d’art et d’histoire ouvre ses portes en soirée pour profiter d’un lieu exceptionnel. .

Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 73 05

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)