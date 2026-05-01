Nuit européenne des musées Musée d’art et d’histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît
Nuit européenne des musées Musée d’art et d’histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît samedi 23 mai 2026.
Villiers-Saint-Benoît
Nuit européenne des musées
Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Lors de la nuit européenne des musées, le musée d’art et d’histoire ouvre ses portes en soirée pour profiter d’un lieu exceptionnel. .
Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 73 05
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English : Nuit européenne des musées
L’événement Nuit européenne des musées Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)