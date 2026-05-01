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Nuit européenne des musées Musée d’art et d’histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît

Nuit européenne des musées Musée d’art et d’histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire de Puisaye

Adresse : 5 Rue Paul Huillard

Ville : 89130 Villiers-Saint-Benoît

Département : Yonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Villiers-Saint-Benoît

Nuit européenne des musées

Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Lors de la nuit européenne des musées, le musée d’art et d’histoire ouvre ses portes en soirée pour profiter d’un lieu exceptionnel.   .

Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 73 05 

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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