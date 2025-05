[Nuit Européenne des Musées] Visite nocturne de l’Estran – Estran-Cité de la Mer Dieppe, 17 mai 2025 21:00, Dieppe.

Seine-Maritime

[Nuit Européenne des Musées] Visite nocturne de l’Estran Estran-Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-05-17 21:00:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

2025-05-17

L’ESTRAN Cité de la Mer ouvre ses portes à la nuit tombée ! Vous pourrez ainsi découvrir les expositions éclairées différemment.

Eclairage tamisé, découvrez les maquettes de bateaux, les outils de pêche ainsi que les instruments de navigation comme vous ne les avez jamais vu !

Estran-Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

English : [Nuit Européenne des Musées] Visite nocturne de l’Estran

L’ESTRAN Cité de la Mer opens its doors at nightfall! You’ll be able to discover the exhibits lit up differently.

With the lights dimmed, discover model boats, fishing tools and navigation instruments as you’ve never seen them before!

German :

Die ESTRAN Cité de la Mer öffnet ihre Türen bei Einbruch der Dunkelheit! So können Sie die anders beleuchteten Ausstellungen entdecken.

Bei gedämpfter Beleuchtung entdecken Sie Schiffsmodelle, Fischereigeräte sowie Navigationsinstrumente, wie Sie sie noch nie gesehen haben!

Italiano :

L’ESTRAN Cité de la Mer apre le sue porte al tramonto! Potrete vedere le mostre sotto una luce diversa.

Con le luci soffuse, potrete scoprire modellini di barche, attrezzi da pesca e strumenti di navigazione come non li avete mai visti prima!

Espanol :

L’ESTRAN Cité de la Mer abre sus puertas al anochecer Podrá ver las exposiciones bajo una luz diferente.

Con las luces tenues, podrá descubrir maquetas de barcos, herramientas de pesca e instrumentos de navegación como nunca antes los había visto

