Nuit européenne des musées Visites guidées, contes musicaux, exposition La classe, l’œuvre ! – Méru, 17 mai 2025 17:30, Méru.

Oise

Nuit européenne des musées Visites guidées, contes musicaux, exposition La classe, l’œuvre ! 51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 17:30:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

Date(s) :

2025-05-17

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée de la Nacre et de la Tabletterie vous ouvre gratuitement ses portes pour une soirée riche en animations.

Au programme

– Visites guidées des ateliers reconstitués du musée (17h30-22h):

Nos guides passionnés vous feront découvrir les secrets du métier de boutonniers à travers des visites guidées des ateliers reconstitués. Une immersion unique dans un savoir-faire traditionnel, entre histoire, techniques et objets d’exception.

-Contes musicaux avec la compagnie Karabistouille (à 18h00 puis à 19h30):

Entrez dans l’univers merveilleux des contes musicaux avec la compagnie Karabistouille au musée de la Nacre !

À 18h00 et 19h30, petits et grands sont invités à participer à des spectacles interactifs où récits, musique s’entrelacent pour un moment plein de poésie. Une expérience vivante et participative à partager en famille pendant la Nuit des Musées.

– Exposition La classe, l’œuvre ! (17h30-22h):

Dans le cadre de l’opération La classe, l’œuvre ! , les élèves de plusieurs classes de Méru et de Chambly vous proposent une exposition des œuvres qu’ils ont réalisées conjointement avec des artistes de l’Oise sur les thèmes de la musique et du mouton. Ces réinterprétations poétiques sont l’achèvement d’une exploration des collections du musée, observées sous un angle novateur.

Venez découvrir leur démarche à travers leurs témoignages et rencontrer les artistes partenaires de ce projet. La plasticienne spécialiste du cartonnage et du recyclage Guilaine Vertueux, ainsi que l’artisane feutrière Albane de Lagrevol, vous accueilleront en première partie de soirée pour vous faire découvrir leurs univers. 0 .

51 rue Roger Salengro

Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 contact@musee-nacre.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nuit européenne des musées Visites guidées, contes musicaux, exposition La classe, l’œuvre ! Méru a été mis à jour le 2025-05-07 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre