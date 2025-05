Nuit Européenne des Musées Voyage musical – Creil, 17 mai 2025 20:00, Creil.

Oise

Nuit Européenne des Musées Voyage musical Allée du Musée Creil Oise

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

2025-05-17

Samedi 17 mai le musée Gallé-Juillet participe à la 21e Nuit européenne des musées et célèbre la musique!

Au programme, un accueil en musique par la chorale des C4, suivi d’une visite du musée orchestrée par les comédiens du collectif La Cahute et les lycéens en option art du lycée Jules Urhy, accompagnée d’intermèdes musicaux donnés par le conservatoire Nina Simone. Pour clôturer l’événement, le musicien Toh Imago et le vidéaste-plasticien Julien Appert s’unissent pour transformer la façade du musée en une œuvre vivante.

Programme de la soirée

• 20h00 Lancement de la Nuit des musées par la chorale des C4

• 20h30 22h30

– Musée Gallé-Juillet

Spectacle Le musée aux enchères par le collectif La Cahute

Intermèdes musicaux par le Conservatoire Nina Simone

Jeu de piste dans les salles

– Maison de la faïence

Présentation d’œuvres par les élèves du lycée Jules Uhry en option Arts

Exposition temporaire Quand musique rime avec céramique

Atelier de collage et coloriage pour les enfants

– Stand photo souvenir

– Collations proposées par l’Association des Amis du Conservatoire

• 22h30 Spectacle son & lumières de Toh Imago et Julien Appert 0 .

Allée du Musée

Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

