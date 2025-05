Nuit Européennes des Musées – Berck, 17 mai 2025 07:00, Berck.

Pas-de-Calais

Nuit Européennes des Musées 60 Rue de l’Impératrice Berck Pas-de-Calais

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées le Musée Opale Sud de Berck-sur-Mer vous propose

11h Déambulations poétiques sur le marché de Berck Plage par la compagnie Le Tigre

15h Balade au musée

20h Représentation de la compagnie Le Tigre au Musée Opale Sud

Le Tigre est un collectif d’autrices, d’auteurs et de musiciens se consacrant à l’écriture et à la déclamation en musique sur des thématiques choisies. En s’inspirant d’œuvres exposées et de collections présentées, ils composent des textes poétiques et engagés, invitant le public à un regard oblique sur le sujet. Armés de cultures musicales et littéraires multiples, ils offrent des performances uniques et vibrantes en harmonie avec les collections du musée. .

60 Rue de l’Impératrice

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 07 80 accueil.musee@berck-sur-mer.com

