Haute-Garonne

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Afin d’enchanter cette Nuit européenne des musées, découvrez en nocturne le musée archéologique de Montmaurin qui présente le matériel trouvé lors des différentes campagnes de fouilles archéologiques.

Participez à une visite inédite et sensorielle les ambiances, les odeurs et les histoires des sites vous plongeront dans la vie passée de Montmaurin.

Réservation en ligne .

Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94

English :

To celebrate European Museum Night, discover Montmaurin’s archaeological museum by night, featuring material found during various archaeological digs.

German :

Um diese Europäische Nacht der Museen zu verzaubern, entdecken Sie bei Nacht das archäologische Museum von Montmaurin, in dem das Material ausgestellt ist, das bei den verschiedenen archäologischen Ausgrabungskampagnen gefunden wurde.

Italiano :

Per rendere questa Notte europea dei musei ancora più incantevole, scoprite il Museo archeologico di Montmaurin di notte, che espone il materiale rinvenuto durante vari scavi archeologici.

Espanol :

Para hacer aún más encantadora esta Noche Europea de los Museos, descubra de noche el museo arqueológico de Montmaurin, que expone material hallado en diversas excavaciones arqueológicas.

