Nuit Européennnes des musées au Musée de la percée du Bocage – Saint Martin des Besaces Souleuvre en Bocage, 17 mai 2025 11:00, Souleuvre en Bocage.

Calvados

Nuit Européennnes des musées au Musée de la percée du Bocage Saint Martin des Besaces 5 rue du 19 Mars 1962 Souleuvre en Bocage Calvados

Début : 2025-05-17 11:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

A l’occasion des nuits européennes des musée, le musée de la Percée du Bocage propose la visite gratuite du musée en soirée.

Saint Martin des Besaces 5 rue du 19 Mars 1962

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 31 67 52 78 contact@laperceedubocage.fr

English : Nuit Européennnes des musées au Musée de la percée du Bocage

To mark European Museum Nights, the Musée de la Percée du Bocage is offering free evening tours of the museum.

German : Nuit Européennnes des musées au Musée de la percée du Bocage

Anlässlich der Europäischen Museumsnächte bietet das Museum des Bocage-Durchbruchs abends eine kostenlose Besichtigung des Museums an.

Italiano :

In occasione delle Notti Europee dei Musei, il Museo Percée du Bocage offre visite serali gratuite al museo.

Espanol :

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, el Museo Percée du Bocage ofrece visitas nocturnas gratuitas.

