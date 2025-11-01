Nuit Féerique en Forêt Mohon

Nuit Féerique en Forêt Mohon samedi 1 novembre 2025.

Nuit Féerique en Forêt

Camp des Rouëts Mohon Morbihan

L’association Keltoï vous propose un moment partagé dans la magie de la forêt. Participez à la mise en place d’un circuit féérique en fabriquant des petits esprits de la nature à base d’argile et d’éléments naturels. Ensuite, nous créerons ensemble une spirale afin de matérialiser le grand cycle de la vie.

Partagez un goûter et une boisson en attendant que tombe la nuit et que la spirale s’illumine au son de la harpe. Vous pourrez alors la parcourir pour une expérience contemplative et méditative en musique.

Rejoignez nous à n’importe quel moment de l’après-midi ou de la soirée, vous serez toujours les bienvenus.

Musique et spirale de lumière à partir de 17h30.

Participation libre. .

Camp des Rouëts Mohon 56490 Morbihan Bretagne +33 6 67 37 06 11

