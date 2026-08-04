Nuit internationale de la chauve-souris 2026 Lezea Grottes Préhistoriques Sare

Informations pratiques

Sare

Nuit internationale de la chauve-souris 2026

Lezea Grottes Préhistoriques 2280 Lezeko bidea Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:30:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre de la 30ème Nuit internationale de la chauve-souris, découvrez ces petits mammifères, leurs modes de vie et les enjeux de leur conservation.

Après une courte présentation vidéo, une observation guidée des chauves-souris sera proposée dans la grotte, avec les explications d’un spécialiste du Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine. .

Lezea Grottes Préhistoriques 2280 Lezeko bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 21 88

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English : Nuit internationale de la chauve-souris 2026

L’événement Nuit internationale de la chauve-souris 2026 Sare a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque