Nuit internationale de la chauve-souris 2026 Lezea Grottes Préhistoriques Sare
jeudi 6 août 2026 · Lezea Grottes Préhistoriques · Sare
Informations pratiques
Sare
Nuit internationale de la chauve-souris 2026
Lezea Grottes Préhistoriques 2280 Lezeko bidea Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Dans le cadre de la 30ème Nuit internationale de la chauve-souris, découvrez ces petits mammifères, leurs modes de vie et les enjeux de leur conservation.
Après une courte présentation vidéo, une observation guidée des chauves-souris sera proposée dans la grotte, avec les explications d’un spécialiste du Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine. .
Lezea Grottes Préhistoriques 2280 Lezeko bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 21 88
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English : Nuit internationale de la chauve-souris 2026
L’événement Nuit internationale de la chauve-souris 2026 Sare a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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