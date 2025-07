Nuit internationale de la chauve-souris à Thiéry Village de Thiéry 06710 Thiéry

Nuit internationale de la chauve-souris à Thiéry

Village de Thiéry 06710 Cœur de village Thiéry Alpes-Maritimes

Début : Samedi 2025-08-30 18:00:00

fin : 2025-08-30 22:30:00

2025-08-30

Projection du film « une vie de Grand Rhinolophe » de Tanguy Stoeckle, suivi d’un pique nique tiré du sac puis d’une balade à l’écoute des chauves-souris ainsi qu’un quiz.

Village de Thiéry 06710 Cœur de village Thiéry 06710 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 93 33 85 lminaca@alpesdazur.fr

English :

Screening of Tanguy Stoeckle’s film « Une vie de Grand Rhinolophe », followed by a picnic and a bat-listening walk and quiz.

German :

Vorführung des Films « Une vie de Grand Rhinolophe » von Tanguy Stoeckle, gefolgt von einem Picknick aus dem Rucksack und einem Spaziergang, bei dem Sie den Fledermäusen lauschen können, sowie einem Quiz.

Italiano :

Proiezione del film « Une vie de Grand Rhinolophe » di Tanguy Stoeckle, seguita da un picnic e da una passeggiata per ascoltare i pipistrelli e un quiz.

Espanol :

Proyección de la película « Une vie de Grand Rhinolophe » de Tanguy Stoeckle, seguida de un picnic y un paseo para escuchar a los murciélagos y un concurso de preguntas.

