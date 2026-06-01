Belfort-sur-Rebenty

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE SOURIS

Belfort-sur-Rebenty Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Devenez chiroptérologue d’un soir ! Equipés de détecteurs d’ultrasons (batbox), partez à la recherche d’indices de présence et clarifiez les 5 espèces d’intérêt communautaire du secteur.

Animation proposée par Natura Pirenéus et le Pôle environnement de la CCPA.*

Réservation obligatoire auprès de Carine Boucabeille par sms.

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Belfort-sur-Rebenty 11140 Aude Occitanie +33 6 79 05 46 64 environnement@pyreneesaudoises.fr

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English :

Become a chiropterologist for a night! Equipped with ultrasonic detectors (batbox), go in search of signs of presence and clarify the 5 species of community interest in the area.

Organized by Natura Pirenéus and the CCPA’s Pôle Environnement *

Reservations required with Carine Boucabeille by sms.

L’événement NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE SOURIS Belfort-sur-Rebenty a été mis à jour le 2026-06-01 par