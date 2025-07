Nuit Internationale de la Chauve-souris Équemauville

Nuit Internationale de la Chauve-souris Équemauville samedi 9 août 2025.

Nuit Internationale de la Chauve-souris

Parking bois du breuil Équemauville Calvados

Début : 2025-08-09 20:00:00

fin : 2025-08-09 23:00:00

2025-08-09

La nuit Internationale de la chauve-souris est le moment idéal pour venir découvrir en famille les particularités du seul mammifère volant. Accompagner d’un guide vous découvrirez ses secrets et vous pourrez les observer à l’aide de détecteurs.

Parking bois du breuil Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 6 09 36 58 08 loic.nicolle@gmail.com

English : Nuit Internationale de la Chauve-souris

The International Bat Night is the perfect time for the whole family to discover the particularities of the only flying mammal. Accompanied by a guide, you’ll discover their secrets and be able to observe them using detectors.

German : Nuit Internationale de la Chauve-souris

Die Internationale Nacht der Fledermaus ist der ideale Zeitpunkt, um mit der ganzen Familie die Besonderheiten des einzigen fliegenden Säugetiers zu entdecken. In Begleitung eines Führers entdecken Sie ihre Geheimnisse und können sie mithilfe von Detektoren beobachten.

Italiano :

La Notte internazionale dei pipistrelli è il momento ideale per tutta la famiglia per scoprire le particolarità dell’unico mammifero volante. Accompagnati da una guida, scoprirete i loro segreti e potrete osservarli con i rilevatori.

Espanol :

La Noche Internacional de los Murciélagos es el momento perfecto para que toda la familia descubra las particularidades del único mamífero volador. Acompañado por un guía, descubrirá sus secretos y podrá observarlos mediante detectores.

L’événement Nuit Internationale de la Chauve-souris Équemauville a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Honfleur-Beuzeville