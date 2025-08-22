Nuit internationale de la chauve-souris Étaples

Nuit de la chauve souris

Après un atelier en salle où vous construirez un gîte à chauve-souris, rendez-vous sur le site où grâce à un détecteur ultrasons, vous pourrez écouter les vocalises des reines de la nuit. .

Clos Saint Victor Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 13 93

English :

Bat Night

German :

Nacht der Fledermaus

Italiano :

La notte dei pipistrelli

Espanol :

Noche de murciélagos

