Nuit internationale de la chauve-souris Étaples

Après un atelier en salle où vous construirez un gîte à chauve-souris, rendez-vous sur le site où grâce à un détecteur ultrasons, vous pourrez écouter les vocalises des reines de la nuit. .
Clos Saint Victor Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 13 93
English :
Bat Night
German :
Nacht der Fledermaus
Italiano :
La notte dei pipistrelli
Espanol :
Noche de murciélagos
