Informations pratiques

Gasville-Oisème

Nuit internationale de la chauve-souris

17 Rue Friaize Gasville-Oisème Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez découvrir ce mystérieux mammifère volant, chasseur nocturne au rôle essentiel dans nos écosystèmes.

Une présentation en salle (1h) sera suivie d’une sortie d’écoute nocturne dans le village. Animation gratuite, accessible à tous, sans inscription. .

17 Rue Friaize Gasville-Oisème 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 30 96 96 asso@eln28.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover this mysterious flying mammal, a nocturnal hunter that plays a vital role in our ecosystems.

L’événement Nuit internationale de la chauve-souris Gasville-Oisème a été mis à jour le 2026-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES