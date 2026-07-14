Informations pratiques

La Colle-sur-Loup

Nuit internationale de la chauve-souris

Parc départemental des Rives du Loup La Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Participez à une soirée conviviale pour découvrir et mieux comprendre les chauves-souris, ces mammifères fascinants et indispensables !

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Parc départemental des Rives du Loup La Colle-sur-Loup 06480 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 58 63 85

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English :

Join us for a friendly evening to discover and better understand bats—those fascinating and essential mammals!

L’événement Nuit internationale de la chauve-souris La Colle-sur-Loup a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme de La Colle-sur-Loup