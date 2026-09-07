Nuit Internationale de la chauve-souris, Louvigny, Louvigny

Informations pratiques

Nuit Internationale de la chauve-souris Vendredi 11 septembre, 19h30 Louvigny Calvados

sur inscription, nombre de participants limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit Internationale de la chauve-souris, Vous pénétrerez dans l’intimité de ces petits mammifères volants au détour d’un diaporama en salle suivi d’une balade nocturne. N’oubliez pas votre lampe et un vêtement chaud. Uniquement sur inscription préalable auprès de l’accueil de la mairie au 02 61 67 61 70 ou sur la boîte mail : mairie@ville-louvigny.fr. Merci de laisser vos coordonnées. Nombre de participants limité.

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Nuit Internationale de la chauve-souris Louvigny chauve-souris