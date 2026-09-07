Nuit Internationale de la chauve-souris, Louvigny, Louvigny
vendredi 11 septembre 2026 · Louvigny
Informations pratiques
Nuit Internationale de la chauve-souris Vendredi 11 septembre, 19h30 Louvigny Calvados
sur inscription, nombre de participants limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
Dans le cadre de la Nuit Internationale de la chauve-souris, Vous pénétrerez dans l’intimité de ces petits mammifères volants au détour d’un diaporama en salle suivi d’une balade nocturne. N’oubliez pas votre lampe et un vêtement chaud. Uniquement sur inscription préalable auprès de l’accueil de la mairie au 02 61 67 61 70 ou sur la boîte mail : mairie@ville-louvigny.fr. Merci de laisser vos coordonnées. Nombre de participants limité.
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Nuit Internationale de la chauve-souris Louvigny chauve-souris
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