Nuit Internationale de la Chauve-souris Salle des fêtes Paris-l’Hôpital

Informations pratiques

Paris-l’Hôpital

Nuit Internationale de la Chauve-souris

Salle des fêtes 2 Rue du Petit Lavoir Paris-l’Hôpital Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:30:00

fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :

2026-09-05

19h30 Mini-conférence sur Natura 2000 et l’écologie des chauves-souris.

20h30 Balade nocturne pour voir et entendre (à l’aide de détecteurs à ultrasons) les chauves-souris dans le village. .

Salle des fêtes 2 Rue du Petit Lavoir Paris-l’Hôpital 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Nuit Internationale de la Chauve-souris

L’événement Nuit Internationale de la Chauve-souris Paris-l’Hôpital a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)