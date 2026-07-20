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Nuit Internationale de la Chauve-souris Salle des fêtes Paris-l’Hôpital

samedi 5 septembre 2026 · Salle des fêtes · Paris-l'Hôpital

Nuit Internationale de la Chauve-souris Salle des fêtes Paris-l’Hôpital

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
2 Rue du Petit Lavoir
Ville
71150 Paris-l'Hôpital
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Paris-l’Hôpital

Nuit Internationale de la Chauve-souris

Salle des fêtes 2 Rue du Petit Lavoir Paris-l’Hôpital Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:30:00
fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :
2026-09-05

19h30 Mini-conférence sur Natura 2000 et l’écologie des chauves-souris.
20h30 Balade nocturne pour voir et entendre (à l’aide de détecteurs à ultrasons) les chauves-souris dans le village.   .

Salle des fêtes 2 Rue du Petit Lavoir Paris-l’Hôpital 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Nuit Internationale de la Chauve-souris

L’événement Nuit Internationale de la Chauve-souris Paris-l’Hôpital a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)