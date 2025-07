Nuit internationale de la Chauve-Souris Rigny-Ussé

Nuit internationale de la Chauve-Souris Rigny-Ussé vendredi 18 juillet 2025.

Nuit internationale de la Chauve-Souris

Salle des Fêtes Rigny-Ussé Indre-et-Loire

Début : 2025-07-18 19:30:00

fin : 2025-07-18 23:30:00

2025-07-18

La 29e édition de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris se tiendra le vendredi 18 juillet, à 19h30, à Rigny-Ussé.

RDV à la salle des Fêtes

Gratuit Inscription conseillée.

Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur ces fascinants animaux nocturnes ! Au programme présentation en salle, pique-nique. écoute des ultrasons et visite des caves du Conservatoire.

Salle des Fêtes Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03

English :

The 29th Nuit Internationale de la Chauve-Souris (International Bat Night) will be held on Friday July 18, at 7.30pm, in Rigny-Ussé.

Meeting point at the Salle des Fêtes

Free Registration recommended.

German :

Die 29. Internationale Nacht der Fledermaus findet am Freitag, den 18. Juli, um 19:30 Uhr in Rigny-Ussé statt.

Treffpunkt: in der Salle des Fêtes

Kostenlos Anmeldung empfohlen.

Italiano :

La 29ª Notte internazionale dei pipistrelli si terrà venerdì 18 luglio alle 19.30 a Rigny-Ussé.

Punto d’incontro presso la Salle des Fêtes

Gratuito Si raccomanda l’iscrizione.

Espanol :

La 29ª Noche Internacional de los Murciélagos se celebrará el viernes 18 de julio a las 19.30 horas en Rigny-Ussé.

Punto de encuentro en la Salle des Fêtes

Gratuito Se recomienda inscribirse.

