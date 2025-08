Nuit internationale de la chauve-souris Saint-Dié-des-Vosges

Nuit internationale de la chauve-souris Saint-Dié-des-Vosges samedi 30 août 2025.

Nuit internationale de la chauve-souris

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-30 16:00:00

fin : 2025-08-30 22:30:00

Date(s) :

2025-08-30

De 16h à 18h, petits ateliers ludiques.

De 20h à 22h30, « Belles de nuit » et idées reçues sur la chauve-souris, puis sortie d’observation et d’écoute au détecteur à ultrasons.

Inscription souhaitée avant le 28/08.Tout public

0 .

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 59 76 89 28 loisirsjeunes@etcterra.fr

English :

From 4pm to 6pm, fun workshops.

From 8pm to 10:30pm, « Belles de nuit » and preconceived ideas about bats, followed by observation and listening with an ultrasound detector.

Please register before 28/08.

German :

Von 16:00 bis 18:00 Uhr, kleine spielerische Workshops.

Von 20:00 bis 22:30 Uhr: « Belles de nuit » und die gängigen Vorstellungen von Fledermäusen, anschließend Beobachtungsausflug und Zuhören mit dem Ultraschalldetektor.

Anmeldung vor dem 28/08 erwünscht.

Italiano :

Dalle 16.00 alle 18.00, laboratori ludici.

Dalle 20.00 alle 22.30, « Le campane della notte » e le idee preconcette sui pipistrelli, seguite da una sessione di osservazione e ascolto con un rilevatore a ultrasuoni.

Si prega di iscriversi entro il 28/08.

Espanol :

De 16:00 a 18:00, talleres lúdicos.

De 20:00 a 22:30 h, « Campanas de la noche » e ideas preconcebidas sobre los murciélagos, seguida de una sesión de observación y escucha con un detector de ultrasonidos.

Inscríbase antes del 28/08.

L’événement Nuit internationale de la chauve-souris Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-07-31 par OT SAINT DIE DES VOSGES