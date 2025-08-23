Nuit internationale des chauves-souris Barbentane

Nuit internationale des chauves-souris Barbentane samedi 23 août 2025.

Nuit internationale des chauves-souris

Samedi 23 août 2025 à partir de 20h15. Parking du moulin de Bretoule Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23 20:15:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Nuit internationale des chauves-souris.

Dans la cadre de l’ABC de Barbentane, le Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose de participer à la nuit internationale des chauves-souris à Barbentane.



Ouvert à un groupe de 25 personnes (accessible à partir de 7 ans), vous rejoignez l’équipe du CEN sur le parking du Moulin de Bretoule pour un temps d’animation d’environ 30 min à la découverte des chauve-souris ( cycle de vie, alimentation, idées reçues…).



Puis, vous partez en déambulation dans les rues du village à la tombée de la nuit, à l’écoute des sons des chauve-souris à l’aide du matériel adapté.



Réservations obligatoires auprès du CEN-Ecomusée de la Crau.

Fin de l’animation 22h approximativement. .

Parking du moulin de Bretoule Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 02 01 ecomusee.crau@cen-paca.org

English :

International Bat Night.

German :

Internationale Nacht der Fledermäuse.

Italiano :

Notte internazionale dei pipistrelli.

Espanol :

Noche Internacional del Murciélago.

L’événement Nuit internationale des chauves-souris Barbentane a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence