Nuit internationale des chauves-souris Barbentane
Nuit internationale des chauves-souris Barbentane samedi 23 août 2025.
Nuit internationale des chauves-souris
Samedi 23 août 2025 à partir de 20h15. Parking du moulin de Bretoule Barbentane Bouches-du-Rhône
Nuit internationale des chauves-souris.
Dans la cadre de l’ABC de Barbentane, le Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose de participer à la nuit internationale des chauves-souris à Barbentane.
Ouvert à un groupe de 25 personnes (accessible à partir de 7 ans), vous rejoignez l’équipe du CEN sur le parking du Moulin de Bretoule pour un temps d’animation d’environ 30 min à la découverte des chauve-souris ( cycle de vie, alimentation, idées reçues…).
Puis, vous partez en déambulation dans les rues du village à la tombée de la nuit, à l’écoute des sons des chauve-souris à l’aide du matériel adapté.
Réservations obligatoires auprès du CEN-Ecomusée de la Crau.
Fin de l’animation 22h approximativement. .
Parking du moulin de Bretoule Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 02 01 ecomusee.crau@cen-paca.org
English :
International Bat Night.
German :
Internationale Nacht der Fledermäuse.
Italiano :
Notte internazionale dei pipistrelli.
Espanol :
Noche Internacional del Murciélago.
