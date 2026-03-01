Nuit Irlandaise

Veuil Indre

Tarif : 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pour la Saint-Patrick, venez vibrer au son du groupe Alchimère.

Entre mélodies celtiques, rythmes entraînants et ambiance festive, préparez-vous à une soirée chaleureuse et pleine d’énergie.

Sur place bar et petite restauration. 15 .

Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 06 33 93 chateau@veuil.com

English :

For St. Patrick’s Day, come and enjoy the sounds of the Alchimère band.

