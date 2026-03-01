Nuit Irlandaise Veuil
Nuit Irlandaise Veuil samedi 28 mars 2026.
Nuit Irlandaise
Veuil Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Pour la Saint-Patrick, venez vibrer au son du groupe Alchimère.
Entre mélodies celtiques, rythmes entraînants et ambiance festive, préparez-vous à une soirée chaleureuse et pleine d’énergie.
Sur place bar et petite restauration. 15 .
Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 06 33 93 chateau@veuil.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For St. Patrick’s Day, come and enjoy the sounds of the Alchimère band.
L’événement Nuit Irlandaise Veuil a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Pays de Valençay