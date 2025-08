Nuit musicale sous les étoiles Site des Hurlevents Espace Saint Amand Le Vernet

La nuit musicale sous les étoiles revient pour une 3e édition. La Municipalité et A.V.E.C. ont prévu une grande soirée ludique, festive et familiale. L’incontournable site des Hurlevents accueillera une nouvelle fois ce moment de partage.

Site des Hurlevents Espace Saint Amand Rue Louis Neillot Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 51 00 contact@levernet.fr

English :

The musical night under the stars returns for a 3rd edition. The town council and A.V.E.C. have put together an evening of fun, festivities and family fun. The inevitable Hurlevents site will once again play host to this moment of sharing.

German :

Die musikalische Nacht unter den Sternen kehrt für eine dritte Ausgabe zurück. Die Stadtverwaltung und A.V.E.C. haben einen großen Abend voller Spaß, Feiern und Familienfeiern geplant. Der unumgängliche Ort Hurlevents wird wieder einmal Gastgeber dieses gemeinsamen Moments sein.

Italiano :

La notte musicale sotto le stelle torna per la terza edizione. L’amministrazione comunale e l’A.V.E.C. hanno in programma una grande serata di divertimento, festa e intrattenimento per le famiglie. L’immancabile sito Hurlevents sarà ancora una volta la sede di questo evento unico.

Espanol :

La noche musical bajo las estrellas celebra su 3ª edición. El ayuntamiento local y A.V.E.C. están planeando una gran noche de diversión, fiesta y entretenimiento familiar. El inevitable recinto de Hurlevents volverá a ser el escenario de este acontecimiento único.

L’événement Nuit musicale sous les étoiles Le Vernet a été mis à jour le 2025-08-02 par Vichy Destinations