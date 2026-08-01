Nuit Musicale sous les Étoiles Site des Hurlevents Le Vernet
samedi 22 août 2026 · Site des Hurlevents · Le Vernet
Informations pratiques
Le Vernet
Nuit Musicale sous les Étoiles
Site des Hurlevents Rue Louis Neillot Espace Saint Amand Le Vernet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-23 01:00:00
Date(s) :
2026-08-22
La Nuit Musicale sous les Étoiles revient vous propose une soirée riche à vivre en famille ou entre amis. Observation des étoiles, conférence, ateliers, mais aussi musique et petite restauration tout pour passer une soirée inoubliable sous les étoiles !
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Site des Hurlevents Rue Louis Neillot Espace Saint Amand Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 51 00 contact@levernet.fr
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English :
A Musical Night Under the %C9Stars is back, offering you a wonderful evening to enjoy with family or friends. Stargazing, a lecture, workshops, plus music and light refreshments: everything you need for an unforgettable evening under the stars!
L’événement Nuit Musicale sous les Étoiles Le Vernet a été mis à jour le 2026-08-05 par Vichy Destinations