Nuit Musicale sous les Étoiles Site des Hurlevents Le Vernet

Informations pratiques

Le Vernet

Nuit Musicale sous les Étoiles

Site des Hurlevents Rue Louis Neillot Espace Saint Amand Le Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-23 01:00:00

Date(s) :

2026-08-22

La Nuit Musicale sous les Étoiles revient vous propose une soirée riche à vivre en famille ou entre amis. Observation des étoiles, conférence, ateliers, mais aussi musique et petite restauration tout pour passer une soirée inoubliable sous les étoiles !

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Site des Hurlevents Rue Louis Neillot Espace Saint Amand Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 51 00 contact@levernet.fr

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English :

A Musical Night Under the %C9Stars is back, offering you a wonderful evening to enjoy with family or friends. Stargazing, a lecture, workshops, plus music and light refreshments: everything you need for an unforgettable evening under the stars!

L’événement Nuit Musicale sous les Étoiles Le Vernet a été mis à jour le 2026-08-05 par Vichy Destinations