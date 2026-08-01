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AGENDA · Le Vernet

Nuit Musicale sous les Étoiles Site des Hurlevents Le Vernet

samedi 22 août 2026 · Site des Hurlevents · Le Vernet

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Site des Hurlevents
Adresse
Rue Louis Neillot Espace Saint Amand
Ville
03200 Le Vernet
Département
Allier
Tarif

Le Vernet

Nuit Musicale sous les Étoiles

Site des Hurlevents Rue Louis Neillot Espace Saint Amand Le Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-23 01:00:00

Date(s) :
2026-08-22

La Nuit Musicale sous les Étoiles revient vous propose une soirée riche à vivre en famille ou entre amis. Observation des étoiles, conférence, ateliers, mais aussi musique et petite restauration tout pour passer une soirée inoubliable sous les étoiles !
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Site des Hurlevents Rue Louis Neillot Espace Saint Amand Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 51 00  contact@levernet.fr

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English :

A Musical Night Under the %C9Stars is back, offering you a wonderful evening to enjoy with family or friends. Stargazing, a lecture, workshops, plus music and light refreshments: everything you need for an unforgettable evening under the stars!

L’événement Nuit Musicale sous les Étoiles Le Vernet a été mis à jour le 2026-08-05 par Vichy Destinations