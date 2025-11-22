NUIT NOIRE ARTISTIQUE Montpellier

NUIT NOIRE ARTISTIQUE

39 Boulevard de Bonnes Nouvelles Montpellier Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Soirée spéciale et Nuit Noire au musée Fabre, le samedi 22 novembre. Danse, lecture, concerts, tatouage, hip-hop, performance gustative…

Un plateau exceptionnel d’artistes à découvrir au gré des salles. Pour un programme éclectique, surprenant, accessible à tous. À consommer selon vos goûts et vos envies.

Avec une sélection d’animations qui vont accompagner depuis le parvis du musée, jusqu’à la découverte de ce lieu, voulu et rêvé il y a 200 ans, par le peintre et collectionneur François-Xavier Fabre (1766-1837).

En lien avec l’ESAT La Bulle Bleue, la programmation artistique déclinée sur le thème de la Nuit , va permettre de croiser, selon un parcours à composer en liberté, comédiens et danseurs, un poète en langue des signes, un tatoueur performant en direct, une conférencière, mais aussi des spécialistes d’astronomie, des interprètes de jazz, une artiste plasticienne, un jeune talent du hip-hop…

à partir de 17h et jusqu’au bout de la nuit.

Programme

17h13 jusqu’à 7h17 Du crépuscule à l’aube avec l’écrivain Mathieu Simonet.

Tarifs 15€/12€ (entrée au musée comprise dans le billet). Places limitées.

17h, salle 3, Le Bal du Silence conversations écrites Durée 45 minutes.

18h, salle Expo Soulages. La Rencontre. Le coup de Foudre chaque visiteur est invité à choisir une œuvre de Soulages et écrire en 102 secondes ses impressions Durée 20 minutes.

À l’aube Mathieu Simonet collectera les mots écrits par les visiteurs et accrochés dans l’olivier de la cour Vien, pour les offrir à l’épouse de l’artiste, Colette Soulages.

18h30 Salle 42 Ouvrir les musées la nuit… et le jour aussi !

Lecture d’extraits de la nouvelle Les diurnambules par le CODEV 3M en retard de l’œuvre d’Auguste Chabaud Le Moulin de la Galette, 1905.

Durée 1h Accès libre inclus dans le billet d’entrée.

18h30 et 21h Salle Exposition temporaire Pierre Soulages. La Rencontre Murmures d’outrenoir .

Déambulation chorégraphique avec la cie Singulier Pluriel.

Durée 30 minutes Sur réservation Tarifs 15€/12€ (entrée au musée comprise dans le billet).

18h30 à 21h30 Salle 46 Soulages L’homme entre le Noir et la Toile

Durant 3 heures, le tatoueur Olivier Poinsignon va proposer une performance en direct face aux œuvres de Pierre Soulages.

Accès libre avec le billet d’entrée à l’exposition.

Programme complet en ligne .

39 Boulevard de Bonnes Nouvelles Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 14 83 00 musee.fabre@montpellier3m.fr

