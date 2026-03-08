NUIT NOIRE

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Nuit noire mêle musique, dessin et poésie pour revivre le choix de Moitessier et sa quête de liberté, d’absolu et de lien au vivant.

Nuit noire retrace la nuit où Bernard Moitessier, engagé dans la Golden Globe, choisit de quitter la course pour poursuivre sa route librement. Entre musique live, dessin projeté et parole poétique, ce récit-concert immerge le spectateur dans une odyssée intérieure où solitude, beauté et vertige célèbrent liberté, lien au vivant et poésie de l’océan.

Tout public dès 11 ans. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nuit noire blends music, drawing and poetry to relive Moitessier?s choice and his quest for freedom, the absolute and a link with the living.

L’événement NUIT NOIRE Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34