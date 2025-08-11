NUIT NOIRE BLUEBIRD BOOKING Route de Vendres Béziers
NUIT NOIRE BLUEBIRD BOOKING
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
2026-03-19
Je continue sans escale vers le Pacifique, parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme.
Tout public Dès 11 ans
Nuit noire retrace la nuit décisive où Bernard Moitessier, engagé dans la Golden Globe, choisit de quitter la course et de poursuivre librement sa route. Ce récitconcert dessiné mêle musique live, dessin projeté en direct et parole poétique pour faire revivre cette odyssée intérieure.
Porté par une quête de liberté, d’absolu et de lien au vivant, le marin devient le symbole d’un refus du monde moderne et de ses valeurs. Entre solitude, doute, beauté et vertige, Nuit noire nous embarque pour une traversée sensorielle et métaphorique.
Trois artistes Titwann, Ojûn et Damien Roudeau nous offrent une expérience immersive pour une célébration de l’océan et de la poésie.
Distribution
Dessin live Damien Roudeau
Composition et musique Ojûn
Chant, rap, slam, récit Titwann .
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32
English :
I’m continuing nonstop to the Pacific, because I’m happy at sea, and maybe also to save my soul.
General public From age 11
German :
Ich fahre ohne Zwischenstopp weiter in Richtung Pazifik, weil ich auf See glücklich bin, und vielleicht auch, um meine Seele zu retten.
Alle Zuschauer Ab 11 Jahren
Italiano :
Proseguo senza scalo verso il Pacifico, perché sono felice in mare, e forse anche per salvare la mia anima
Adatto a tutte le età Dagli 11 anni in su
Espanol :
Continúo sin escalas hacia el Pacífico, porque soy feliz en el mar, y quizá también para salvar mi alma
Apto para todas las edades A partir de 11 años
