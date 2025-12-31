Nuit noire, lecture musicale Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 7 février 2026, 19h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Avec le compositeur Ojûn, l’illustrateur Younn Locard et le poète Titwann.

Inspiré du récit « La longue route » du navigateur Bernard Moitessier, « Nuit noire » est une immersion sensorielle et engagée en hommage à la mer, à la nature et à ceux qui refusent les itinéraires tracés.

​Alors qu’il prend le départ de la Golden Globe en 1968, première course autour du monde sans escale ni assistance, Bernard Moitessier choisit, au fil des océans, de tourner le dos à la compétition pour poursuivre une quête de liberté.

​Mais après 303 jours en mer et à l’issue d’une interminable nuit d’hésitation, le marin décide de mettre un terme à son périple. En mêlant chanson, musique et dessin, c’est cet épisode que Nuit noire raconte.

Début : 2026-02-07T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T20:15:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



