Nuit noire Saint-Pée-sur-Nivelle

Nuit noire Saint-Pée-sur-Nivelle vendredi 31 octobre 2025.

Nuit noire

Rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

À partir de 18h00, des ateliers seront organisés sur la place du fronton, un concours de citrouilles et un apéritif sera également proposés.

Gau Beltza est un événement célébré en automne au Pays Basque. En redonnant vie à d’anciennes traditions, recréons aussi cette fête à Saint-Pée-Sur-Nivelle. .

Rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69

