Nuit noire Sainte-Savine

Sainte-Savine

2026-03-28 20:30:00

2026-03-28 21:45:00

2026-03-28

Afin qu’il réalise ses premières esquisses du bateau de Bernard Moitessier, la Cité de la Voile de Lorient a accueilli l’illustrateur Younn Locard autour de la maquette de Joshua. En collaboration avec le scénariste Stéphane Melchior, il travaille à l’adaptation en roman graphique du livre La Longue Route dans lequel l’écrivain navigateur raconte son amour de la mer et de la liberté lors d’un tour du monde en solitaire qui fit date.

Le roman graphique sera publié chez Gallimard en mai 2025, et le texte du spectacle sort en mai 2025 aux éditions Libertalia.

L’idée d’une restitution vivante du voyage de Bernard Moitessier sur le Joshua, devant un public, jaillit d’une conversation… Et la Cité de la Voile en glissa le projet au

directeur de L’Estran, salle de spectacles dédiée à la création musicale et visuelle à Guidel. Ce dernier proposa à Titwann et à son frère musicien Ojûn, fous de mer, d’embarquer aux côtés de Younn Locard pour une aventure au croisement du dessin, de la musique, du texte et de la parole.



Ce spectacle, qui n’est pas une adaptation du roman, prend la forme d’un récit-concert dessiné aussi simple que poétique et engagé.



Avec

Titwann (texte, voix), et Damien ROUDEAU (dessin live)



Production

Bleubird Booking



Création sonore

Ojûn .

