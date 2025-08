Nuit Noire Sarlat-la-Canéda

Nuit Noire Sarlat-la-Canéda vendredi 3 octobre 2025.

Nuit Noire

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda

NUIT NOIRE se focalise sur cette nuit fatidique où Bernard Moitessier décide de faire demi-tour… et confronte les cinq étapes du deuil (déni, colère, marchandage, dépression et acceptation) aux cinq étapes de la nuit (crépuscule, nuit, aube, aurore, jour) par lesquelles le navigateur a dû immanquablement passer puis dépasser… et inscrire finalement son aventure au chapitre des exploits maritimes les plus célèbres.

L’auteur livrera alors au monde des terriens l’une des plus extraordinaires aventures de mer en même temps que l’une des plus grandes leçons de vie et de connaissance maritime.

Road-trip océanique autant que récit écologique, NUIT NOIRE vous embarque à bord du mythique voilier Joshua et au côté du marin Bernard Moitessier pour une aventure maritime, humaine et écologique hors du commun ! .

