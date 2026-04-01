Nuit numérique #23 Saint-Ex Reims
Nuit numérique #23 Saint-Ex Reims samedi 11 avril 2026.
Reims
Nuit numérique #23
Saint-Ex Allée Polonceau Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11 23:59:00
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
Événement incontournable de la vie culturelle rémoise, la nuitnumérique rassemble chaque année de nombreux visiteurs, curieux, amateurs et passionnés de la culture numérique.
Consacrée à la création artistique contemporaine, la ́ vous propose, le temps d’une soirée, un parcours d’oeuvres, des performances participatives autour d’une thématique dédiée.
Dans une ambiance festive, vous pourrez rencontrer les artistes, découvrir des œuvres, boire un verre et danser sur un enchaînement de DJ’set.
Toutes les oeuvres seront présentées lors de la ́ et seulement une partie, lors de l’ . .
Saint-Ex Allée Polonceau Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Nuit numérique #23
L’événement Nuit numérique #23 Reims a été mis à jour le 2026-02-26 par Reims Tourisme & Congrès
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