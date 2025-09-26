Nuit One Piece Crépy-en-Valois

Nuit One Piece Crépy-en-Valois vendredi 26 septembre 2025.

Nuit One Piece

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

PROGRAMME DE SEPTEMBRE

C’est (déjà) la rentrée !

Et pour l’occasion, vos libraires préférées vous ont concocté plusieurs rencontres et animations tout au long du mois

Dédicace d’Anne Laurichesse

Samedi 6 septembre de 15h à 17h

❤ Présentation de la rentrée littéraire et de nos coups de cœur

Samedi 13 septembre de 16h à 17h

⛵ La Nuit de One Piece

Vendredi 26 septembre de 20h à 22h

Lectures de contes pour enfants

Tous les mercredis à partir du 10 septembre de 10h à 11h

Atelier d’écriture

Mardi 30 septembre de 15h à 17h

15€ Sur inscription

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 39 81 73 librairieduvalois@outlook.com

