Nuit One Piece Maison de la Presse Gannat

Nuit One Piece Maison de la Presse Gannat vendredi 26 septembre 2025.

Nuit One Piece

Maison de la Presse 40 Grande rue Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 19:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Fêtez la sortie du tome 110 de votre manga préféré ! Participez à des animations exclusives et repartez avec des cadeaux aux couleurs de l’équipage de Chapeau de paille. Une occasion unique de retrouver Luffy et toute sa bande pour une soirée mémorable !

Maison de la Presse 40 Grande rue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 02 63

English :

Celebrate the release of Volume 110 of your favorite manga! Take part in exclusive activities and leave with gifts in the colors of the Straw Hat crew. A unique opportunity to meet up with Luffy and his gang for a memorable evening!

German :

Feiern Sie die Veröffentlichung von Band 110 Ihres Lieblingsmangas! Nehmen Sie an exklusiven Animationen teil und nehmen Sie Geschenke in den Farben der Strohhut-Crew mit nach Hause. Eine einmalige Gelegenheit, Luffy und seine ganze Bande für einen unvergesslichen Abend zu treffen!

Italiano :

Festeggia l’uscita del volume 110 del tuo manga preferito! Partecipate a eventi esclusivi e partite con regali con i colori della ciurma di Cappello di Paglia. È un’occasione unica per incontrare Luffy e la sua banda per una serata memorabile!

Espanol :

¡Celebra el lanzamiento del volumen 110 de tu manga favorito! Participa en eventos exclusivos y llévate regalos con los colores de la tripulación del Sombrero de Paja. Es una oportunidad única para reunirte con Luffy y su pandilla y pasar una velada inolvidable

L’événement Nuit One Piece Gannat a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme Val de Sioule