Nuit Punk La Rue Qui t’Emmerde Pierre de Coeur Luluxure Vickie Lieu-dit Boudiguen Querrien

Lieu-dit Boudiguen A La Ferme (Collectif Tomahawk) Querrien Finistère
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Tout les restaurants étaient complets ou tu n’as matché avec personne sur Tinder ces 6 derniers mois et tout ça t’as couté un pognon de dingue. viens dépenser ta rage dans nos pogo à prix libre avec La rue qui t’emmerde, Pierre de coeur, Vikie et Luluxure.
Bar et resto sur place. .
Lieu-dit Boudiguen A La Ferme (Collectif Tomahawk) Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 20 05 20 40
