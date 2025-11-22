Nuit Rouergate Rodez

Nuit Rouergate

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Nuit Rouergate repas et soirée dansante animés par Véronique Pomiès. Samedi 22 novembre 20h à la salle des fêtes de Rodez.

Réservation avant le 16 novembre. .

Esplanade des Ruthènes Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 95 72 90 63

English :

Nuit Rouergate: dinner and dance hosted by Véronique Pomiès. Saturday November 22, 8pm at the salle des fêtes in Rodez.

German :

Nuit Rouergate: Essen und Tanzabend unter der Leitung von Véronique Pomiès. Samstag, 22. November 20 Uhr in der Festhalle von Rodez.

Italiano :

Nuit Rouergate: cena e danza a cura di Véronique Pomiès. Sabato 22 novembre, ore 20.00, Salle des fêtes, Rodez.

Espanol :

Nuit Rouergate: cena y baile a cargo de Véronique Pomiès. Sábado 22 de noviembre, 20:00 h, Sala de fiestas de Rodez.

