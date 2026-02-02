Nuit Rugby y Toros

Captieux Gironde

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

L’association Renouveau et Tradition vous invite à la 26ème Nuit Rugby y Toros, un rendez-vous unique célébrant la double passion de l’ovalie et de la tauromachie. Cette soirée de gala accueille des invités d’exception Yannick Bru, manager de l’UBB au palmarès impressionnant, partagera son parcours des champs au sommet du rugby international. À ses côtés, le matador Clément Dubecq Clemente reviendra sur ses terres pour témoigner de son ascension vers les plus grandes arènes.

L’ambiance sera assurée par le groupe flamenco Ni Mas Ni Menos et Denis’Anim, dans une scénographie son et image de qualité. Un moment privilégié où sera dévoilé en avant-première le programme de la Feria de juin 2026. Une soirée placée sous le signe de l’authenticité et de la convivialité. Réservation indispensable avant le 13 février. .

Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 18 48 02 rugby-y-toros@orange.fr

