NUIT TRANSFIGURÉE Carcassonne

NUIT TRANSFIGURÉE Carcassonne jeudi 19 février 2026.

NUIT TRANSFIGURÉE

Rue des Études Carcassonne Aude

Tarif : 144 – 144 – 144 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Les musiciens de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse nous proposent ce soir des œuvres conçues comme des poèmes symphoniques, c’est-à-dire inspirées par un texte, illustrant peut-être le sommet et la fi n du romantisme en musique …

En prélude à son dernier opéra Capriccio, Richard Strauss utilise les cordes de l’orchestre de façon tout à fait inédite, comme une œuvre de musique de chambre autonome. Cette page fut en effet jouée dans une version pour sextuor quelques mois avant la création de l’opéra en 1942.

Dès les premiers accords du prélude de son opéra Tristan et Isolde, Richard Wagner dépeint un climat sombre et trouble ; Tristan est l’homme de la nuit , tout au long de l’ouvrage qui glorifi e cet instant de passion, d’évasion et de rêve.

N’est-ce donc pas la pièce idéale pour précéder la célèbre Nuit Transfi gurée d’Arnold Schönberg qui considérait la partition de Tristan comme la source de la musique moderne ? Ce sextuor, œuvre de jeunesse est d’une grande intensité expressive où l’on retrouve les thématiques de la nuit et la passion. Il s’inspire d’un poème de Richard Dehmel un couple marche dans une forêt, la femme avoue attendre l’enfant d’un autre, l’homme lui pardonne et accepte de faire sien l’enfant . Le couple peut alors poursuivre son chemin sous la lune, heureux, dans cette nuit transfi gurée…

Concert donné en partenariat avec l’association Internotes Les Clefs de Saint-Pierre

Durée 1h15

Avec

Kristi GJEZI, Chiujan YING, violons

Juliette GIL, Bruno DUBARRY, altos

Sarah IANCU, Pierre GIL, violoncelles

.

Rue des Études Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Tonight, the musicians of the Orchestre National du Capitole de Toulouse present works conceived as symphonic poems, i.e. inspired by a text, illustrating perhaps the peak and the end of Romanticism in music…

As a prelude to his last opera Capriccio, Richard Strauss uses the orchestra?s strings in a completely new way, as an autonomous work of chamber music. This page was in fact performed in a version for sextet a few months before the opera?s premiere in 1942.

From the very first chords of the prelude to his opera Tristan and Isolde, Richard Wagner depicts a dark and troubled climate; Tristan is « the man of the night », throughout the work, which glorifies this moment of passion, escape and dream.

Is this not the ideal piece to precede Arnold Schönberg?s famous Nuit Transfi gurée, who considered Tristan?s score to be the source of modern music? This sextet, an early work of great expressive intensity, recalls the themes of night and passion. It is inspired by a poem by Richard Dehmel: a couple walking through a forest, the woman confesses that she is expecting someone else?s child, the man forgives her and agrees to make the child his own. The couple can then continue their walk under the moonlight, happy in this transfi gured night…

Concert given in partnership with the Internotes association Les Clefs de Saint-Pierre

Duration: 1h15

With :

Kristi GJEZI, Chiujan YING, violins

Juliette GIL, Bruno DUBARRY, violas

Sarah IANCU, Pierre GIL, cellos

German :

Die Musiker des Orchestre National du Capitole de Toulouse präsentieren uns heute Abend Werke, die als symphonische Gedichte konzipiert sind, d.h. von einem Text inspiriert wurden, und die vielleicht den Höhepunkt und das Ende der Romantik in der Musik illustrieren …

Als Vorspiel zu seiner letzten Oper Capriccio setzte Richard Strauss die Streicher des Orchesters auf eine völlig neue Art und Weise ein, als eigenständiges Kammermusikwerk. Dieses Stück wurde einige Monate vor der Uraufführung der Oper im Jahr 1942 in einer Fassung für Sextett aufgeführt.

Von den ersten Akkorden des Vorspiels zu seiner Oper Tristan und Isolde an schildert Richard Wagner eine düstere und trübe Stimmung; Tristan ist der « Mann der Nacht », und das ganze Werk verherrlicht diesen Moment der Leidenschaft, der Flucht und des Traums.

Ist es nicht das ideale Stück, um der berühmten Transfi gurierten Nacht von Arnold Schönberg vorauszugehen, der die Tristan-Partitur als Quelle der modernen Musik betrachtete? Dieses Sextett, ein Jugendwerk, ist von großer Ausdrucksintensität, in dem sich die Themen Nacht und Leidenschaft wiederfinden. Es basiert auf einem Gedicht von Richard Dehmel: Ein Paar geht durch einen Wald, die Frau gesteht, dass sie ein Kind von einem anderen erwartet, der Mann verzeiht ihr und akzeptiert, das Kind als sein eigenes anzunehmen. Das Paar kann dann seinen Weg unter dem Mond fortsetzen, glücklich, in dieser transfi gierten Nacht…

Konzert in Zusammenarbeit mit dem Verein Internotes Les Clefs de Saint-Pierre

Dauer: 1h15

Mit :

Kristi GJEZI, Chiujan YING, Violinen

Juliette GIL, Bruno DUBARRY, Bratschen

Sarah IANCU, Pierre GIL, Violoncelli

Italiano :

Questa sera, i musicisti dell’Orchestre National du Capitole de Toulouse ci propongono opere concepite come poemi sinfonici, ovvero ispirate a un testo, che forse illustrano l’apice e la fine del Romanticismo in musica …

Come preludio alla sua ultima opera, Capriccio, Richard Strauss utilizza gli archi dell’orchestra in modo completamente nuovo, come opera autonoma di musica da camera. Questo brano fu infatti eseguito in una versione per sestetto pochi mesi prima della prima dell’opera, nel 1942.

Fin dai primi accordi del preludio dell’opera Tristano e Isotta, Richard Wagner dipinge un clima cupo e tormentato; Tristano è « l’uomo della notte » e in tutta l’opera glorifica questo momento di passione, di fuga e di sogno.

Non è dunque questo il brano ideale per precedere la famosa Notte trasfigurata di Arnold Schönberg, che egli considerava la fonte della musica moderna? Questo sestetto, opera giovanile, è un lavoro di grande intensità espressiva, con temi di notte e passione. È ispirato a una poesia di Richard Dehmel: una coppia che cammina in un bosco, la donna confessa di aspettare il figlio di un altro, l’uomo la perdona e accetta di fare suo il bambino. La coppia può così continuare la sua passeggiata al chiaro di luna, felice in questa notte trasfigurata…

Concerto realizzato in collaborazione con l’associazione Internotes Les Clefs de Saint-Pierre

Durata: 1 ora e 15 minuti

Con :

Kristi GJEZI, Chiujan YING, violini

Juliette GIL, Bruno DUBARRY, viole

Sarah IANCU, Pierre GIL, violoncelli

Espanol :

Esta noche, los músicos de la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse nos ofrecen obras concebidas como poemas sinfónicos, es decir, inspiradas en un texto, que ilustran quizás el apogeo y el fin del Romanticismo en la música …

Como preludio de su última ópera, Capriccio, Richard Strauss utiliza las cuerdas de la orquesta de una forma completamente nueva, como una obra autónoma de música de cámara. De hecho, esta pieza se interpretó en versión para sexteto unos meses antes del estreno de la ópera, en 1942.

Desde los primeros acordes del preludio de su ópera Tristán e Isolda, Richard Wagner describe un clima oscuro y turbulento; Tristán es « el hombre de la noche », y a lo largo de la obra glorifica este momento de pasión, evasión y ensueño.

Así pues, ¿no es ésta la pieza ideal para preceder a la famosa Noche Transfi gurada de Arnold Schönberg, que él consideraba la fuente de la música moderna? Este sexteto, una obra temprana, es una obra de gran intensidad expresiva, con temas de noche y pasión. Se inspira en un poema de Richard Dehmel: una pareja pasea por un bosque, la mujer confiesa que espera un hijo ajeno, el hombre la perdona y acepta hacerlo suyo. La pareja puede entonces continuar su paseo bajo la luz de la luna, feliz en esta noche transfigurada…

Concierto ofrecido en colaboración con la asociación Internotes Les Clefs de Saint-Pierre

Duración: 1 hora y 15 minutos

Con :

Kristi GJEZI, Chiujan YING, violines

Juliette GIL, Bruno DUBARRY, violas

Sarah IANCU, Pierre GIL, violonchelos

L’événement NUIT TRANSFIGURÉE Carcassonne a été mis à jour le 2025-08-06 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne