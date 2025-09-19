NUIT TRANSFIGURÉE AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

NUIT TRANSFIGURÉE AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse lundi 16 février 2026.

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 19 EUR

Début : 2026-02-16 20:00:00

2026-02-16

Ce soir, nous sommes invités à une grande rencontre musicale de famille celle du romantisme allemand de la fin du 19e siècle. Tous les compositeurs de ce programme ont été marqués par deux figures majeures Brahms, en arrière-plan, et surtout Richard Wagner.

Wagner savait comme personne exprimer les émotions amoureuses grâce à des harmonies riches et tendues.

Cette influence se retrouve dans le sextuor de Richard Strauss, qui ouvre son dernier opéra, Capriccio, avec une musique pleine d’élégance et de lyrisme. Elle est aussi très présente chez le jeune Arnold Schoenberg, admirateur de Strauss, dont la célèbre Nuit transfigurée raconte une histoire d’amour et de pardon, inspirée d’un poème.

Les musiciens de l’Orchestre National du Capitole, Les Clefs de Saint-Pierre, nous offre un programme placé sous le signe de l’amour, de l’émotion… et de la transformation. 19 .

English :

Tonight, we are invited to a great musical family encounter: that of German Romanticism at the end of the 19th century. All the composers on this program were influenced by two major figures: Brahms, in the background, and above all Richard Wagner.

German :

Heute Abend sind wir zu einem großen musikalischen Familientreffen eingeladen: der deutschen Romantik des späten 19. Alle Komponisten dieses Programms wurden von zwei großen Figuren geprägt: Brahms, im Hintergrund, und vor allem Richard Wagner.

Italiano :

Questa sera siamo invitati a una grande riunione di famiglia musicale: quella del Romanticismo tedesco alla fine del XIX secolo. Tutti i compositori di questo programma sono stati influenzati da due figure importanti: Brahms, sullo sfondo, e soprattutto Richard Wagner.

Espanol :

Esta noche, estamos invitados a una gran reunión familiar musical: la del Romanticismo alemán de finales del siglo XIX. Todos los compositores de este programa recibieron la influencia de dos grandes figuras: Brahms, en segundo plano, y sobre todo Richard Wagner.

