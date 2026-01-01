Nuit volée Ville-Close Concarneau
Nuit volée Ville-Close Concarneau samedi 31 janvier 2026.
Nuit volée
Ville-Close La Chap’L Concarneau Finistère
Début : 2026-01-31 18:00:00
fin : 2026-01-31 01:00:00
2026-01-31
Concert de Hardcore, Tribe Hardtek, Live Acid Mental, Pumping Tribe, Acidcore, Hardtechno
Prix libre
Organisé par la Maison .
Ville-Close La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
English : Nuit volée
L’événement Nuit volée Concarneau a été mis à jour le 2026-01-22 par OTC CCA