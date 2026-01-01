Nuit volée Ville-Close Concarneau

Nuit volée

Ville-Close La Chap’L Concarneau Finistère

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 01:00:00

2026-01-31

Concert de Hardcore, Tribe Hardtek, Live Acid Mental, Pumping Tribe, Acidcore, Hardtechno

Prix libre

Organisé par la Maison .

Ville-Close La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

