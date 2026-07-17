Nuit, Zone humide de famars, Artres

Informations pratiques

Nuit Samedi 12 septembre, 19h45 Zone humide de famars Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T19:45:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T19:45:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00

Une nuit à peine éclairée par la lune. Femmes, hommes et enfants attendent sagement au coeur de la zone humide quand un chant perce le silence.

C’est comme ça tout commence !

Des chauves souris, un lampadaire qui veille, une femme aux mains de lumière, un roi mégalo, des chants envoûtants, une improvisation sur les mots de celles et ceux qui seront là.

Cette balade nocturne, contée et chantée est organisée dans le cadre de l’agenda du Conservatoire des Espaces Naturels des hauts de france. Elle vous permettra de découvrir la zone humide de Famars en compagnie de Léa Gonnet (chanteuse, conteuse et comédienne) et François Griffalt (conteur et musicien).

Zone humide de famars Famars Artres 59269 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/une-zone-humide-la-nuit-a-famars-mysteres/ »}]

Balade nocturne, contée et chantée sur la zone humide de Famars

Nuit – Balade nocturne, contée et chantée