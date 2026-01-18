Nuite de la lecture MAISON GARBAY Luglon

Nuite de la lecture

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Une belle soirée, littéraire et créative ET LUDIQUE;

La 10e édition des Nuits de la lecture .

Du 21 au 25 janvier, partout en France et à LUGLON;

Le thème VILLE ET CAMAPAGNE

Une belle soirée, littéraire et créative ET LUDIQUE;

La 10e édition des Nuits de la lecture .

GRATUIT

Du 21 au 25 janvier, partout en France et à LUGLON;

Le thème VILLE ET CAMAPAGNE

Ces lieux qui façonnent l’imaginaire, nourrissent l’écriture et transforment notre manière d’habiter le monde. Entre rythmes urbains, horizons ouverts, bibliothèques intimes et espaces inspirants, venez nous partager ce qui vous fait lire, rêver et créer. En vous espérant nombreux. Merci de nous en informer car nous préparerons un buffet convivial hivernal ( soupe, plateaux fromage,charcuterie, salade….) 10€

Merci .

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A beautiful evening, literary and creative AND FUN;

The 10th edition of the Nuits de la lecture .

From January 21 to 25, all over France and in LUGLON;

Theme: CITY AND CAMPAIGN

L’événement Nuite de la lecture Luglon a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Cœur Haute Lande