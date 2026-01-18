Nuite de la lecture MAISON GARBAY Luglon
Nuite de la lecture MAISON GARBAY Luglon samedi 24 janvier 2026.
Nuite de la lecture
MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Une belle soirée, littéraire et créative ET LUDIQUE;
La 10e édition des Nuits de la lecture .
Du 21 au 25 janvier, partout en France et à LUGLON;
Le thème VILLE ET CAMAPAGNE
Une belle soirée, littéraire et créative ET LUDIQUE;
La 10e édition des Nuits de la lecture .
GRATUIT
Du 21 au 25 janvier, partout en France et à LUGLON;
Le thème VILLE ET CAMAPAGNE
Ces lieux qui façonnent l’imaginaire, nourrissent l’écriture et transforment notre manière d’habiter le monde. Entre rythmes urbains, horizons ouverts, bibliothèques intimes et espaces inspirants, venez nous partager ce qui vous fait lire, rêver et créer. En vous espérant nombreux. Merci de nous en informer car nous préparerons un buffet convivial hivernal ( soupe, plateaux fromage,charcuterie, salade….) 10€
Merci .
MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A beautiful evening, literary and creative AND FUN;
The 10th edition of the Nuits de la lecture .
From January 21 to 25, all over France and in LUGLON;
Theme: CITY AND CAMPAIGN
L’événement Nuite de la lecture Luglon a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Cœur Haute Lande