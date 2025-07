Nuitée des petits Saint-Rémy

Nuitée des petits Saint-Rémy jeudi 17 juillet 2025.

Nuitée des petits

10 place de la mairie Saint-Rémy Calvados

Le centre Les 4 Saisons vous accueil sur place pour une nuit sous tipi (enfants de 4 à 7 ans)

Tarif en fonction du quotient familial (CAF-MSA) voir grille tarifaire des séjours

10 place de la mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75

English : Nuitée des petits

Les 4 Saisons welcomes you for a night in a teepee (children aged 4 to 7)

Rates based on family income (CAF-MSA), see rates for stays

German : Nuitée des petits

Das Zentrum Les 4 Saisons empfängt Sie vor Ort für eine Übernachtung im Tipi (Kinder von 4 bis 7 Jahren)

Tarif je nach Familienquotient (CAF-MSA) siehe Tariftabelle für Aufenthalte

Italiano :

Les 4 Saisons vi accoglie per una notte in un Tipi (bambini da 4 a 7 anni)

I prezzi dipendono dal reddito familiare (CAF-MSA) vedi listino prezzi dei soggiorni

Espanol :

Les 4 Saisons le acoge para una noche en tipi (niños de 4 a 7 años)

Los precios dependen de los ingresos familiares (CAF-MSA) ver lista de precios para estancias

L’événement Nuitée des petits Saint-Rémy a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Suisse Normande